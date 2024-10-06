В Каспийске начался мощный пожар в выставочном центре «Каспий Экспо». Видео

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Пожарные работают на месте возгорания в выставочном центре «Каспий Экспо» (архивное фото) Фото:

В Каспийске начался крупный пожар в выставочном центре «Каспий Экспо». Пожарные находятся на месте происшествия.

«В Каспийске горит „Каспий Экспо“», — пишет telegram-канал Mash Gor. Там добавили, что огнем охвачены секции с бытовой техникой и оптовая точка продаж мягких игрушек.

Площадь пожара превышает 100 квадратных метров, пострадавших нет. На месте происшествия работают МЧС, полиция и бригады скорой помощи.

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В Каспийске начался крупный пожар в выставочном центре «Каспий Экспо». Пожарные находятся на месте происшествия. «В Каспийске горит „Каспий Экспо“», — пишет telegram-канал Mash Gor. Там добавили, что огнем охвачены секции с бытовой техникой и оптовая точка продаж мягких игрушек. Площадь пожара превышает 100 квадратных метров, пострадавших нет. На месте происшествия работают МЧС, полиция и бригады скорой помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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