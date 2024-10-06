Происшествия Пожары В Каспийске начался мощный пожар в выставочном центре «Каспий Экспо». Видео 06 октября 2024 в 15:05 Размер текста - 17 + Пожарные работают на месте возгорания в выставочном центре «Каспий Экспо» (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Каспийске начался крупный пожар в выставочном центре «Каспий Экспо». Пожарные находятся на месте происшествия. «В Каспийске горит „Каспий Экспо“», — пишет telegram-канал Mash Gor. Там добавили, что огнем охвачены секции с бытовой техникой и оптовая точка продаж мягких игрушек. Площадь пожара превышает 100 квадратных метров, пострадавших нет. На месте происшествия работают МЧС, полиция и бригады скорой помощи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Каспийске начался крупный пожар в выставочном центре «Каспий Экспо». Пожарные находятся на месте происшествия. «В Каспийске горит „Каспий Экспо“», — пишет telegram-канал Mash Gor. Там добавили, что огнем охвачены секции с бытовой техникой и оптовая точка продаж мягких игрушек. Площадь пожара превышает 100 квадратных метров, пострадавших нет. На месте происшествия работают МЧС, полиция и бригады скорой помощи. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям