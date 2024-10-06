Пожарные работают на месте возгорания в выставочном центре «Каспий Экспо» (архивное фото)
В Каспийске начался крупный пожар в выставочном центре «Каспий Экспо». Пожарные находятся на месте происшествия.
«В Каспийске горит „Каспий Экспо“», — пишет telegram-канал Mash Gor. Там добавили, что огнем охвачены секции с бытовой техникой и оптовая точка продаж мягких игрушек.
Площадь пожара превышает 100 квадратных метров, пострадавших нет. На месте происшествия работают МЧС, полиция и бригады скорой помощи.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.