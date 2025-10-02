Банк ПСБ требует от осужденного экс-замминистра обороны Иванова 228 млн рублей

Банк ПСБ увеличил сумму исковых требований к бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову в деле о его банкротстве на 7 миллионов рублей — до почти 228 миллионов рублей. Это следует из итогов заседания Арбитражного суда Москвы.
Теперь ПСБ требует от Иванова 228 миллионов рублей, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда. По словам представителя банка, сумма требований была пересчитана с учетом условий кредитного договора. Проценты начислялись с момента подачи заявления о банкротстве в июне и до даты судебного заседания.
На заседании также стало известно, что Тимур Иванов, находящийся в СИЗО «Лефортово», не смог присутствовать на слушаниях. Судья Рамиль Мухамедзанов сообщил, что от экс-чиновника поступило заявление с просьбой отложить рассмотрение дела: Иванов не может оформить доверенность своему представителю, так как нотариуса к нему не допускают. В зале суда присутствовал адвокат Денис Балуев, ранее представлявший интересы Иванова в других процессах, однако он участвовал в заседании лишь как слушатель. Суд принял решение отложить рассмотрение обоснованности заявления банка ПСБ о признании Иванова банкротом. Следующее заседание назначено на 11 ноября.
