Девять российских прокуроров отправлены в отставку

В Москве отправили в отставку девять прокуроров перед назначением нового прокурора города Максима Жука. Всех девятерых прокуроров переместят на аналогичные должности в другие районы и города, сообщают журналисты.
«Приказами генпрокурора Игоря Краснова в отставку были отправлены сразу девять столичных прокуроров. Среди них руководители трех окружных прокуратур и ряда надзорных органов по районам», — пишет «Коммерсант».
Причина отставок прокуроров заключается в том, что их переместили на аналогичные должности в рамках ротации в других районах и городах России. Также ожидается, что на пенсию выйдет первый заместитель прокурора столицы Сергей Савенков после того, как на пост прокурора Москвы будет назначен Максим Жук. Его кандидатуру поддержали сенаторы.
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