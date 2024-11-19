Девушка сломала нос, листая в телефоне ленту новостей

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Телефон выпал из рук девушки на нос
Телефон выпал из рук девушки на нос Фото:

В Подмосковье девушка сломала нос, когда заснула, листая в смартфоне ленту новостей. Гаджет упал из рук и упал на переносицу. 

24-летняя девушка обратилась в больницу. Врачи диагностировали перелом костей носа со смещением отломков. «Под местным обезболиванием мы провели хирургическое вправление смещенных отломков скелета носа и зафиксировали их в правильном положении», — сказал врач-оториноларинголог Видновской больницы Рауль Тен. 

Через 10 дней нос был полностью вылечен. Врач уточнил, что при подобных травмах необходима срочная медпомощь, чтобы избежать неправильного срастания костей. 

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В Подмосковье девушка сломала нос, когда заснула, листая в смартфоне ленту новостей. Гаджет упал из рук и упал на переносицу.  24-летняя девушка обратилась в больницу. Врачи диагностировали перелом костей носа со смещением отломков. «Под местным обезболиванием мы провели хирургическое вправление смещенных отломков скелета носа и зафиксировали их в правильном положении», — сказал врач-оториноларинголог Видновской больницы Рауль Тен.  Через 10 дней нос был полностью вылечен. Врач уточнил, что при подобных травмах необходима срочная медпомощь, чтобы избежать неправильного срастания костей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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