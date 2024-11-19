Пользователи ВК смогут оставлять отзывы на продавцов

В социальной сети «ВКонтакте» для бизнес-сообществ теперь доступна функция публикации отзывов. Пользователи получили возможность выразить свои впечатления от взаимодействия с продавцами и просмотреть, какие из их друзей также предоставили обратную связь. Об этом сообщает руководитель направления «Рейтинги и Отзывы» ВКонтакте Руслан Мухлисов.
«Раздел отзывов позволяет каждому бизнес-сообществу получить честную обратную связь, а потенциальным покупателям — более полную информацию о продавцах, их товарах и услугах. Особенность нашего раздела в том, что пользователь может сразу увидеть, кто из его друзей взаимодействовал с бизнес-сообществом и какие впечатления у него остались...» — сообщает Мухлисов.
Возможность оставления отзыва теперь представлена на главной странице бизнес-сообщества в социальной сети. Каждый клиент имеет право добавить только один отзыв на конкретного продавца, при этом к отзыву можно прикрепить до пяти фотографий. Все оставленные комментарии подвергаются автоматической модерации перед публикацией в сообществе. Авторы отзывов могут в режиме реального времени узнавать статус своего отклика, будь то его публикация или отклонение.
Ранее функция оставления отзывов была доступна в тестовом режиме для определенной группы предпринимателей. Теперь эта возможность стала доступной для всех сообществ и пользователей.
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