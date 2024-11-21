Захарова прокомментировала срочный звонок по поводу баллистических ракет во время брифинга

Захарова отказалась комментировать ситуацию по поводу баллистических ракет
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Захаровой во время брифинга поступил срочный звонок
Захаровой во время брифинга поступил срочный звонок Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Во время брифинга официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой поступил неожиданный звонок. Ее попросили не комментировать ситуацию с баллистическими ракетами, которыми Россия якобы могла ударить по Украине. 

«По „Южмашу“ удар баллистическими ракетами, о чем западные СМИ стали говорить, не комментируем вообще», — заявил голос в трубке. Его слова приводит telegram-канал «Военный Осведомитель». После завершения разговора Захарова продолжила брифинг.

Ранее украинские СМИ и военные корреспонденты писали, что Россия якобы могла осуществить удар по территории Украины с использованием баллистической ракеты. Официальные представители Министерства обороны РФ на данный момент не предоставили комментариев по этому поводу.

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Во время брифинга официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой поступил неожиданный звонок. Ее попросили не комментировать ситуацию с баллистическими ракетами, которыми Россия якобы могла ударить по Украине.  «По „Южмашу“ удар баллистическими ракетами, о чем западные СМИ стали говорить, не комментируем вообще», — заявил голос в трубке. Его слова приводит telegram-канал «Военный Осведомитель». После завершения разговора Захарова продолжила брифинг. Ранее украинские СМИ и военные корреспонденты писали, что Россия якобы могла осуществить удар по территории Украины с использованием баллистической ракеты. Официальные представители Министерства обороны РФ на данный момент не предоставили комментариев по этому поводу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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