Захарова прокомментировала срочный звонок по поводу баллистических ракет во время брифинга

Во время брифинга официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой поступил неожиданный звонок. Ее попросили не комментировать ситуацию с баллистическими ракетами, которыми Россия якобы могла ударить по Украине.
«По „Южмашу“ удар баллистическими ракетами, о чем западные СМИ стали говорить, не комментируем вообще», — заявил голос в трубке. Его слова приводит telegram-канал «Военный Осведомитель». После завершения разговора Захарова продолжила брифинг.
Ранее украинские СМИ и военные корреспонденты писали, что Россия якобы могла осуществить удар по территории Украины с использованием баллистической ракеты. Официальные представители Министерства обороны РФ на данный момент не предоставили комментариев по этому поводу.
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