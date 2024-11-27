Медведев посоветовал США не умничать, говоря о ядерной угрозе от России

Медведев: США следует вспомнить Японию и извиниться перед ней
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Дмитрий Медведев высказался о ядерной угрозе
Дмитрий Медведев высказался о ядерной угрозе Фото:

США не следует умничать, рассуждая о ядерной угрозе от России. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он посоветовал Штатам вспомнить о своих действиях в Японии.

«США следует не умничать, рассуждая о ядерной угрозе от России. [Следует] вспомнить о своих действиях в отношении Японии и извиниться перед японцами», — сказал Медведев телеканалу Al Arabiya. Слова цитирует РИА Новости. 

США устроили атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945 году. В Японии до сих пор требуют от Вашингтона официальных извинений. Например, в августе 2024 года с таким призывом выступал депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки.

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США не следует умничать, рассуждая о ядерной угрозе от России. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он посоветовал Штатам вспомнить о своих действиях в Японии. «США следует не умничать, рассуждая о ядерной угрозе от России. [Следует] вспомнить о своих действиях в отношении Японии и извиниться перед японцами», — сказал Медведев телеканалу Al Arabiya. Слова цитирует РИА Новости.  США устроили атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945 году. В Японии до сих пор требуют от Вашингтона официальных извинений. Например, в августе 2024 года с таким призывом выступал депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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