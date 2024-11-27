Медведев посоветовал США не умничать, говоря о ядерной угрозе от России

США не следует умничать, рассуждая о ядерной угрозе от России. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он посоветовал Штатам вспомнить о своих действиях в Японии.
«США следует не умничать, рассуждая о ядерной угрозе от России. [Следует] вспомнить о своих действиях в отношении Японии и извиниться перед японцами», — сказал Медведев телеканалу Al Arabiya. Слова цитирует РИА Новости.
США устроили атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945 году. В Японии до сих пор требуют от Вашингтона официальных извинений. Например, в августе 2024 года с таким призывом выступал депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки.
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