Сенатор Муратов отправил работать на завод двух курганцев

04 декабря 2024 в 02:15 Размер текста - 17 +

Сергей Муратов заявил, что уже однажды помогал этим мужчинам получить работу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сенатор от Курганской области Сергей Муратов отправил работать на «Курганприбор» двух курганцев. По его словам, они пришли на прием уже в четвертый раз. Об этом Муратов рассказал в своих соцсетях. «Вакансий большое количество. <…> Главное, было бы желание работать. В четвертый раз ко мне на прием пришли двое мужчин, которые хотят работать в сфере образования, но не имеют педагогического образования. Предложил им пойти на „Курганприбор“, мне пообещали, что их возьмут без опыта и научат. Если их и этот вариант не устроит, я тогда не знаю, чем могу им помочь. Видимо, люди ищут себя», — рассказал Муратов в своем telegram-канале. Курганцы рассказывали, что до сенатора они были на приемах и у депутата Госдумы РФ Александра Ильтякова, и у экс-депутата Госдумы Василия Шишкоедова. Сергей Муратов отметил, что уже однажды отправлял мужчин к директору департамента образования и науки Курганской области Андрею Кочерову, на которого они работали где-то полгода. Сообщалось, что Муратов выступил с инициативой о возрождении Тимуровских отрядов. Он отметил, что на данный момент восстанавливается патриотическая работа с молодежью, а тимуровцы нужны, чтобы каждая семья военнослужащих чувствовала, что она не забыта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сенатор от Курганской области Сергей Муратов отправил работать на «Курганприбор» двух курганцев. По его словам, они пришли на прием уже в четвертый раз. Об этом Муратов рассказал в своих соцсетях. «Вакансий большое количество. <…> Главное, было бы желание работать. В четвертый раз ко мне на прием пришли двое мужчин, которые хотят работать в сфере образования, но не имеют педагогического образования. Предложил им пойти на „Курганприбор“, мне пообещали, что их возьмут без опыта и научат. Если их и этот вариант не устроит, я тогда не знаю, чем могу им помочь. Видимо, люди ищут себя», — рассказал Муратов в своем telegram-канале. Курганцы рассказывали, что до сенатора они были на приемах и у депутата Госдумы РФ Александра Ильтякова, и у экс-депутата Госдумы Василия Шишкоедова. Сергей Муратов отметил, что уже однажды отправлял мужчин к директору департамента образования и науки Курганской области Андрею Кочерову, на которого они работали где-то полгода. Сообщалось, что Муратов выступил с инициативой о возрождении Тимуровских отрядов. Он отметил, что на данный момент восстанавливается патриотическая работа с молодежью, а тимуровцы нужны, чтобы каждая семья военнослужащих чувствовала, что она не забыта.