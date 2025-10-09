Правительство передумало отменять эксперимент по налогам для самозанятых

Условия налогообложения для самозанятых останутся прежними. Самозанятые продолжат отчислять налог в 6% от дохода при работе с юридическими лицами и 4% — с физическими лицами. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства РФ.
«Никаких изменений в режиме работы самозанятых до истечения срока проведения эксперимента не планируется», — указано в сообщении. Его приводит «Прайм». Также отмечается, что эксперимент проводится с 2019 года и будет продолжаться до 2028 года. Указано, что условия налогообложения будут оставаться прежними.
Ранее Совет Федерации предложил досрочно завершить эксперимент по налогу на профессиональный доход для самозанятых в 2026 году, вместо запланированного 2028 года. Это предложение было частью постановления верхней палаты парламента о текущей ситуации в экономике и основных задачах социально-экономического развития РФ.
В России с 2019 года реализуется экспериментальный налоговый режим, предназначенный для самозанятых граждан. Он устанавливает специальную систему налогообложения профессионального дохода для физических лиц, которые предоставляют услуги или продают товары без участия наемных сотрудников. По информации Министерства экономического развития, на сегодняшний день количество зарегистрированных самозанятых превышает 8 миллионов человек.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.