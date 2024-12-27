В Красноярске девушка подожгла АЗС по указке мошенников

В Красноярске задержали 22-летнюю девушку, которая по указанию мошенников пыталась поджечь автозаправочную станцию (АЗС). Об этом рассказали в МВД по Красноярскому краю.
«В Красноярске задержана девушка, которая по указанию мошенников совершила попытку поджога АЗС», — говорится в сообщении официального telegram-канала регионального МВД. Там добавили, что задержанная бросила три бутылки с горючей жидкостью в автозаправочную колонку. Она снимала свои действия на телефон. Очевидцы предотвратили пожар и задержали злоумышленницу до прибытия полиции.
Несколько дней назад девушке позвонили мошенники, уговорив перевести им 7,5 тысяч рублей, а потом предложили за вознаграждение поджечь АЗС якобы для возврата похищенных средств. В связи с произошедшим полиция предупреждает о возросшем числе преступлений, связанных с поджогами, и призывает граждан не поддаваться на провокации злоумышленников и сообщать в правоохранительные органы о подобных случаях.
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