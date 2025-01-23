Некоторые аэропорты России приостановили работу

В связи с угрозой атаки беспилотников введены ограничения в аэропортах Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары и Саратова. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС сегодня ранним утром введены в аэропортах: Казань, Нижнекамск, Пенза, Самара, Саратов», — отметил Кореняко в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что личный состав Вооруженных Сил, авиационные диспетчеры и аэропортовые службы предпринимают все необходимые действия для гарантии безопасности полетов.
В ночь на 24 января ВСУ провели масштабную атаку на Россию, в результате чего в Москве была ограничена работа трех аэропортов. Также атаке подверглись Тульская, Рязанская, Московская, Брянская и Курская области. В Рязани из-за обломков сбитого беспилотника произошел пожар в частном доме. Губернатор области Павел Малков сообщил, что возгорание было быстро ликвидировано, передает RT.
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