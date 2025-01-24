Юра Борисов рассказал о своих эмоциях от номинации на «Оскар»

Российский актер Юрий Борисов поделился своими эмоциями по поводу своей номинации на премию «Оскар». Он признался, что вначале ему было сложно осознать этот факт. Тем не менее, он подчеркнул, что искренне рад данному событию.
«Я очень рад, это, конечно, сложно осознавать в моменте», — заявил Борисов. Его слова приводит ТАСС. Актер также выразил свою благодарность всем, кто поддерживал его на этом пути, и пожелал всем любви.
Юра Борисов номинирован на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за работу в фильме «Анора», став первым актером из РФ с такой номинацией. Премьера фильма, поставленного Шоном Бейкером и получившего «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском фестивале, состоялась в 2024 году. Борисов сыграл роль «вышибалы» Игоря в Нью-Йорке.
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