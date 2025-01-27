Aftonbladet: Швеция и Эстония следили за российским танкером «Псков»

Российский танкер «Псков», который перевозил сжиженный природный газ (СПГ), оказался под наблюдением кораблей Финляндии и Эстонии и службы Швеции. Об этом сообщили шведские СМИ.
«СПГ-танкер „Псков“ находился в районе, где был поврежден кабель связи между Швецией и Латвией. За ним следят финские и эстонские патрульные корабли», — сообщает шведское издание Aftonbladet. Отмечается, что, по данным Службы морского движения Швеции, эстонский патрульный корабль шел рядом со «Псковом» в восточной части Финского залива.
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