Aftonbladet: Швеция и Эстония следили за российским танкером «Псков»

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За российским СПГ-танкером следили корабли и службы трех стран (архивное фото)
За российским СПГ-танкером следили корабли и службы трех стран (архивное фото) Фото:

Российский танкер «Псков», который перевозил сжиженный природный газ (СПГ), оказался под наблюдением кораблей Финляндии и Эстонии и службы Швеции. Об этом сообщили шведские СМИ.

«СПГ-танкер „Псков“ находился в районе, где был поврежден кабель связи между Швецией и Латвией. За ним следят финские и эстонские патрульные корабли», — сообщает шведское издание Aftonbladet. Отмечается, что, по данным Службы морского движения Швеции, эстонский патрульный корабль шел рядом со «Псковом» в восточной части Финского залива. 

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Российский танкер «Псков», который перевозил сжиженный природный газ (СПГ), оказался под наблюдением кораблей Финляндии и Эстонии и службы Швеции. Об этом сообщили шведские СМИ. «СПГ-танкер „Псков“ находился в районе, где был поврежден кабель связи между Швецией и Латвией. За ним следят финские и эстонские патрульные корабли», — сообщает шведское издание Aftonbladet. Отмечается, что, по данным Службы морского движения Швеции, эстонский патрульный корабль шел рядом со «Псковом» в восточной части Финского залива. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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