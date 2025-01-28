Госдума приняла закон о взносах за капремонт

На пленарном заседании во втором и третьем чтениях Госдума приняла закон, согласно которому взносы на капремонт многоквартирных домов (МКД) увеличиваются 50% до 60%. Однако такой рост взносов рассчитан на те дома, которые выбрали способ сбора на специальном счете. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, отметив, что текущая норма собираемости не позволяет накапливать необходимые средства для проведения капремонта.
«Сейчас, если владельцы специального счета и собственники помещений в МКД не принимают никаких мер по повышению собираемости взносов, фонд капитального ремонта со специального счета переходит на счет регионального оператора, и уже оператор обеспечивает собираемость. Это происходит при падении собираемости взносов на капитальный ремонт ниже 50% от начисленных», — заявил Колунов. Его слова передает РИА Новости.
Также первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев рассказал, что перед вторым чтением в законопроект было внесено изменение, касающееся расчета пени за просрочку оплаты коммунальных услуг. Размер ставки теперь составит 9,5%, что более чем в два раза ниже предыдущего значения. По его мнению, такая корректировка поощрит граждан к своевременной оплате услуг, не приводя их к накоплению долгов. Эта норма вступит в силу с 1 января 2025 года, передает деловое издание «Взгляд».
Кроме того, Кошелев отметил проблему с низкой собираемостью платежей на специальные счета. Так, почти все регионы сообщают о минимальных поступлениях. Отсутствуют эффективные механизмы, которые бы обязывали жильцов поддерживать финансовую дисциплину и следить за состоянием своего жилья. В связи с этим он предложил увеличить показатели собираемости на 10%.
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