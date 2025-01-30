Белый дом расширит штат стенографистов, потому что Трамп «слишком много» говорит

В Белом доме планируют расширить штат стенографистов из-за того, что нынешний президент США Дональд Трамп «слишком много» говорит. Об этом сообщило агентство Associated Press.
«Дональд Трамп так много говорит, что люди, ответственные за расшифровку его публичных выступлений, изо всех сил стараются не отставать от всех слов. В день инаугурации их [стенографистов] было более 22 000, а затем еще 17 000, когда Трамп посетил места стихийных бедствий в Северной Каролине и Калифорнии. <...> Сейчас ведутся дискуссии о найме дополнительного персонала, чтобы не отставать от рабочей нагрузки», — говорится в материале.
В будущем Дональд Трамп может провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, где помощь стенографистов не помешает. Однако новая американская администрация пока не давала сигналов России насчет переговоров. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, подготовка к беседе Трампа и Путина пока не началась. Также и замглавы российского МИД Сергей Рябков отметил, что телефонного разговора между двумя лидерами пока не намечается, пишет RT.
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