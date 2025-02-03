Украинские ВВС признали гибель своего летчика-истребителя

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российские истребители сбили Су-27 ВСУ, летчик был ликвидирован
Российские истребители сбили Су-27 ВСУ, летчик был ликвидирован Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские Военно-воздушные силы (ВВС) официально сообщили о гибели своего летчика-истребителя, капитана Ивана Болотова, который не вернулся с боевого задания. Об этом сообщили в 831-й Миргородской бригады тактической авиации.

«Не вернулся с боевого задания летчик-истребитель воздушных сил капитан Иван Болотов», — говорится в сообщении бригады в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Как отмечается, пилоту было всего 24 года.

Ранее сообщалось, что истребительная авиация российских Воздушно-космических сил (ВКС) успешно сбила украинский самолет Су-27. Об этом объявили представители Минобороны России. Конкретное местоположение, где был уничтожен тяжелый истребитель ВСУ, не было указано, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинские Военно-воздушные силы (ВВС) официально сообщили о гибели своего летчика-истребителя, капитана Ивана Болотова, который не вернулся с боевого задания. Об этом сообщили в 831-й Миргородской бригады тактической авиации. «Не вернулся с боевого задания летчик-истребитель воздушных сил капитан Иван Болотов», — говорится в сообщении бригады в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Как отмечается, пилоту было всего 24 года. Ранее сообщалось, что истребительная авиация российских Воздушно-космических сил (ВКС) успешно сбила украинский самолет Су-27. Об этом объявили представители Минобороны России. Конкретное местоположение, где был уничтожен тяжелый истребитель ВСУ, не было указано, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...