Украинские ВВС признали гибель своего летчика-истребителя

Украинские Военно-воздушные силы (ВВС) официально сообщили о гибели своего летчика-истребителя, капитана Ивана Болотова, который не вернулся с боевого задания. Об этом сообщили в 831-й Миргородской бригады тактической авиации.
«Не вернулся с боевого задания летчик-истребитель воздушных сил капитан Иван Болотов», — говорится в сообщении бригады в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Как отмечается, пилоту было всего 24 года.
Ранее сообщалось, что истребительная авиация российских Воздушно-космических сил (ВКС) успешно сбила украинский самолет Су-27. Об этом объявили представители Минобороны России. Конкретное местоположение, где был уничтожен тяжелый истребитель ВСУ, не было указано, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.