В России заработал единый реестр контролируемых иностранных лиц

На сайте МВД появился реестр контролируемых лиц, через который можно проверить данные иностранных граждан. Для поиска определенного человека нужно ввести следующие его данные: ФИО, дату рождения и паспортные данные.
Для ввода данных в полях на сайте реестра допускается использование как кириллицы, так и латиницы. Кроме того, обязательно нужно указать дату рождения, серию и номер документа, а также дату его выдачи. На официальном сайте реестра доступна подробная инструкция по корректному вводу информации об иностранном лице.
С 5 февраля в отношении иностранных граждан, которые незаконно пребывают на территории РФ, будет введен режим высылки. Он предполагает ограничение определенных прав и свобод, а также включает дополнительные меры федерального государственного контроля и надзора в области миграции. Уточняется, что иностранцы, на которых распространяется данный режим, будут занесены в специальный реестр контролируемых лиц. Это будет продолжаться до момента их депортации или самостоятельного выезда из России, либо до момента решения вопросов, связанных с их правовым статусом в стране.
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