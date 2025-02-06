В России заработал единый реестр контролируемых иностранных лиц

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МВД создал реестр контролируемых иностранных лиц
МВД создал реестр контролируемых иностранных лиц Фото:

На сайте МВД появился реестр контролируемых лиц, через который можно проверить данные иностранных граждан. Для поиска определенного человека нужно ввести следующие его данные: ФИО, дату рождения и паспортные данные. 

Для ввода данных в полях на сайте реестра допускается использование как кириллицы, так и латиницы. Кроме того, обязательно нужно указать дату рождения, серию и номер документа, а также дату его выдачи. На официальном сайте реестра доступна подробная инструкция по корректному вводу информации об иностранном лице.

С 5 февраля в отношении иностранных граждан, которые незаконно пребывают на территории РФ, будет введен режим высылки. Он предполагает ограничение определенных прав и свобод, а также включает дополнительные меры федерального государственного контроля и надзора в области миграции. Уточняется, что иностранцы, на которых распространяется данный режим, будут занесены в специальный реестр контролируемых лиц. Это будет продолжаться до момента их депортации или самостоятельного выезда из России, либо до момента решения вопросов, связанных с их правовым статусом в стране.

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На сайте МВД появился реестр контролируемых лиц, через который можно проверить данные иностранных граждан. Для поиска определенного человека нужно ввести следующие его данные: ФИО, дату рождения и паспортные данные.  Для ввода данных в полях на сайте реестра допускается использование как кириллицы, так и латиницы. Кроме того, обязательно нужно указать дату рождения, серию и номер документа, а также дату его выдачи. На официальном сайте реестра доступна подробная инструкция по корректному вводу информации об иностранном лице. С 5 февраля в отношении иностранных граждан, которые незаконно пребывают на территории РФ, будет введен режим высылки. Он предполагает ограничение определенных прав и свобод, а также включает дополнительные меры федерального государственного контроля и надзора в области миграции. Уточняется, что иностранцы, на которых распространяется данный режим, будут занесены в специальный реестр контролируемых лиц. Это будет продолжаться до момента их депортации или самостоятельного выезда из России, либо до момента решения вопросов, связанных с их правовым статусом в стране.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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