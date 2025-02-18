Делегации России и США пропустили одну важную деталь перед переговорами

Делегации РФ и США начали переговоры, отказавшись от традиционных рукопожатий
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Российские и американские представители не стали обмениваться рукопожатиями, нарушив традицию
Российские и американские представители не стали обмениваться рукопожатиями, нарушив традицию Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

На переговорах между Россией и США в Саудовской Аравии делегации обеих стран начали обсуждение без традиционных рукопожатий и приветственных слов перед прессой. Об изменении протокола в начале важной встречи указали журналисты.

«Делегации России и США начали переговоры, отказавшись от традиционных рукопожатий», — передает NEWS.ru. По данным источника, со стороны России в переговорах участвуют глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, в то время как американскую сторону представляют госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента США по отношениям с РФ Стив Уиткофф.

Переговоры проходят в столице Саудовской Аравии — Эр-Рияде во дворце королевской семьи Дирия, расположенном в комплексе Альбасатин. На них делегаты из двух стран обсудят двухсторонние отношения и урегулирование украинского конфликта. Отмечается, что это первая значимая встреча между делегациями двух стран такого характера с марта 2022 года, когда проходили переговоры по разрешению конфликта в Стамбуле. Подробнее — в онлайн-трансляции URA.RU.

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На переговорах между Россией и США в Саудовской Аравии делегации обеих стран начали обсуждение без традиционных рукопожатий и приветственных слов перед прессой. Об изменении протокола в начале важной встречи указали журналисты. «Делегации России и США начали переговоры, отказавшись от традиционных рукопожатий», — передает NEWS.ru. По данным источника, со стороны России в переговорах участвуют глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, в то время как американскую сторону представляют госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента США по отношениям с РФ Стив Уиткофф. Переговоры проходят в столице Саудовской Аравии — Эр-Рияде во дворце королевской семьи Дирия, расположенном в комплексе Альбасатин. На них делегаты из двух стран обсудят двухсторонние отношения и урегулирование украинского конфликта. Отмечается, что это первая значимая встреча между делегациями двух стран такого характера с марта 2022 года, когда проходили переговоры по разрешению конфликта в Стамбуле. Подробнее — в онлайн-трансляции URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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