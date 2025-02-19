Зеленский пожаловался, что у Украины кончаются ракеты ПВО

Украина сталкивается с серьезным дефицитом ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский во время пресс-конференции.
«У нас нечем сбивать ракеты. В пять утра командующий мне сообщает — идет восемь целей, но ракет ПВО нет», — подчеркнул Зеленский. Трансляцию мероприятия вел офис президента Украины. Зеленский уточнил, что проблема заключается в нехватке ракет именно для американских ЗРК Patriot, которые считаются наиболее эффективными.
Украинский лидер также сообщил, что ведет переговоры с европейскими лидерами о возможности увеличения военной помощи. Эти обсуждения направлены на финансирование ВСУ в случае, если США не смогут предоставить необходимую поддержку.
Ранее президент Штатов Дональд Трамп выпустил указ о временной приостановке предоставления помощи Украине и ряду других стран на срок 90 дней. Такое решение было принято в рамках проверок, проводимых администрацией Трампа, чтобы убедиться, что оказываемая помощь соответствует текущей политической линии США. В настоящее время остается неясным, какая сумма иностранной помощи будет затронута данным решением. Сложность ситуации заключается в том, что финансирование многих программ иностранной помощи уже было утверждено Конгрессом и предназначено для расходования.
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