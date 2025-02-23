Военкор Котенок сообщил о рекордном количестве дронов, выпущенных по объектам ВСУ на Украине

За прошедшую ночь было выпущено рекордное количество беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок. По его данным, было задействовано 267 дронов типа «Герань».
«Противник заявляет, что за эту ночь по целям на территории Украины работало рекордное количество БПЛА — 267 „Гераней“», — написал Котенок в своем telegram-канале. В результате атак были зарегистрированы взрывы в нескольких областях Украины.
Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщает, что в 13 областях было сбито 138 беспилотных летательных аппаратов, еще 119 БПЛА пропали с радаров. Отмечено, что удары затронули Киевскую, Днепропетровскую, Одесскую, Полтавскую и Запорожскую области. По информации военкоров, системы противовоздушной обороны НАТО не смогли перехватить российские «Искандеры».
URA.RU направило запрос для получения информации в Министерство обороны РФ. На момент публикации ответ ожидается.
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