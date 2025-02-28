Банк России повысил курс доллара на 1 марта

Банк России объявил о повышении официального курса доллара США с 1 марта. По данным на сайте регулятора, новый курс американской валюты составит 88,26 рубля.
«Курс доллара США с 1 марта увеличится на 0,56 руб. и составит 88,26 руб.» — говорится на сайте Банка России. Также были установлены новые значения для евро и юаня. Курс евро снизится на 0,47 рубля до 91,57 рубля, а стоимость юаня возрастет на 0,12 рубля до 12,08 рубля.
Недавно курс доллара на внебиржевом рынке снизился до уровня ниже 86 рублей. Этот показатель, служащий ориентиром для участников внебиржевого рынка, достиг такой отметки впервые с сентября 2024 года, передает деловая газета «Взгляд».
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