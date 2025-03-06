Франция продолжит поставлять ВСУ разведданные после отказа США

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Франция заявила о желании продолжать помогать Украине
Франция заявила о желании продолжать помогать Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Франция продолжит оказывать военную поддержку Украины, в том числе и разведывательную. Об этом заявил глава военного ведомства страны Себастьен Лекорню.

«Париж продолжит предоставлять разведданные Украине», — пояснил министр в эфире радио. Его слова прозвучали на фоне слухов о том, что Вашингтон намерен полностью прекратить поддержку Украины. Сообщение передает France Inter.

После ссоры между украинским лидером и президентом США по поводу мирных переговоров, страны ЕС выступили с поддержкой Зеленского. Западные страны отмечали, что продолжат помогать. В Евросоюзе запланирован саммит по решении украинского вопроса. 

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Франция продолжит оказывать военную поддержку Украины, в том числе и разведывательную. Об этом заявил глава военного ведомства страны Себастьен Лекорню. «Париж продолжит предоставлять разведданные Украине», — пояснил министр в эфире радио. Его слова прозвучали на фоне слухов о том, что Вашингтон намерен полностью прекратить поддержку Украины. Сообщение передает France Inter. После ссоры между украинским лидером и президентом США по поводу мирных переговоров, страны ЕС выступили с поддержкой Зеленского. Западные страны отмечали, что продолжат помогать. В Евросоюзе запланирован саммит по решении украинского вопроса. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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