Bloomberg: в ЕС пытаются обойти возражения Венгрии на саммите по Украине

Евросоюз ищет способы преодолеть препятствия, которые может создать Венгрия на предстоящем саммите по Украине. Об этом сообщает Bloomberg. До этого в Будапеште неоднократно давали понять, что будут всеми силами саботировать решения, направленные на продолжение украинского конфликта.
«Евросоюз уже предпринимает шаги, чтобы обойти возражения Венгрии на саммите сообщества 6 марта, который будет посвящен последним событиям на Украине и укреплению европейской обороны», — сообщают журналисты. Они ссылаются на официальные источники.
Венгерский премьер Виктор Орбан до этого заявлял, что намерен не допустить принятие решений со стороны ЕС, направленных на продолжение украинского конфликта. Например, он говорил о планах наложить вето на продолжение военной поддержки Киева. В конце января Будапешт также накладывал право вето на возобновление антироссийских санкций.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.