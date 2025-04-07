07 апреля 2025

Жительница Карачаево-Черкесии выкинула младенца у забора, чтобы избежать позора

© Служба новостей «URA.RU»
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Мать выкинула младенца из-за того, что боялась осуждения от местных
Мать выкинула младенца из-за того, что боялась осуждения от местных Фото:

В Карачаево-Черкесии женщина оставила своего новорожденного ребенка в полотенце под забором, чтобы ее не осудили местные жители за внебрачную беременность. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона.

Суд вынес приговор женщине. По данным следствия, она родила самостоятельно, без медицинской помощи, а затем выкинула младенца у забора, чтобы избежать позора. Женщина признала свою вину, передает MK.RU сообщение пресс-службы судов региона.

Суд постановил наказать женщину 180 часами обязательных работ. Подробности о состоянии и местонахождении ребенка в материалах дела не раскрываются.

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В Карачаево-Черкесии женщина оставила своего новорожденного ребенка в полотенце под забором, чтобы ее не осудили местные жители за внебрачную беременность. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона. Суд вынес приговор женщине. По данным следствия, она родила самостоятельно, без медицинской помощи, а затем выкинула младенца у забора, чтобы избежать позора. Женщина признала свою вину, передает MK.RU сообщение пресс-службы судов региона. Суд постановил наказать женщину 180 часами обязательных работ. Подробности о состоянии и местонахождении ребенка в материалах дела не раскрываются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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