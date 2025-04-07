Жительница Карачаево-Черкесии выкинула младенца у забора, чтобы избежать позора

В Карачаево-Черкесии женщина оставила своего новорожденного ребенка в полотенце под забором, чтобы ее не осудили местные жители за внебрачную беременность. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона.
Суд вынес приговор женщине. По данным следствия, она родила самостоятельно, без медицинской помощи, а затем выкинула младенца у забора, чтобы избежать позора. Женщина признала свою вину, передает MK.RU сообщение пресс-службы судов региона.
Суд постановил наказать женщину 180 часами обязательных работ. Подробности о состоянии и местонахождении ребенка в материалах дела не раскрываются.
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