Беременные студентки в Новгородской области впервые получили по 100 тысяч рублей

Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов вручил беременным студенткам первые сертификаты на единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Об этом сообщил сам глава региона.
«Вручил первые сертификаты на единовременную выплату беременным студенткам... Символично, что именно сегодня начнет работу служба личных консультантов беременных», — написал Дронов в своем telegram-канале. Он добавил, что эта поддержка женщин очень значима на данном этапе их жизни.
Кроме того, губернатор упомянул, что в Новгородской области продолжается расширение мер поддержки беременных женщин. Эти меры направлены на создание комфортных условий для будущих матерей в регионе, включая инициативу организации службы личных консультантов для беременных.
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