07 апреля 2025

Беременные студентки в Новгородской области впервые получили по 100 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Дронов вручил студенткам сертификаты на 100 тысяч рублей
Дронов вручил студенткам сертификаты на 100 тысяч рублей Фото:

Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов вручил беременным студенткам первые сертификаты на единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Об этом сообщил сам глава региона.

«Вручил первые сертификаты на единовременную выплату беременным студенткам... Символично, что именно сегодня начнет работу служба личных консультантов беременных», — написал Дронов в своем telegram-канале. Он добавил, что эта поддержка женщин очень значима на данном этапе их жизни.

Кроме того, губернатор упомянул, что в Новгородской области продолжается расширение мер поддержки беременных женщин. Эти меры направлены на создание комфортных условий для будущих матерей в регионе, включая инициативу организации службы личных консультантов для беременных.

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Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов вручил беременным студенткам первые сертификаты на единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Об этом сообщил сам глава региона. «Вручил первые сертификаты на единовременную выплату беременным студенткам... Символично, что именно сегодня начнет работу служба личных консультантов беременных», — написал Дронов в своем telegram-канале. Он добавил, что эта поддержка женщин очень значима на данном этапе их жизни. Кроме того, губернатор упомянул, что в Новгородской области продолжается расширение мер поддержки беременных женщин. Эти меры направлены на создание комфортных условий для будущих матерей в регионе, включая инициативу организации службы личных консультантов для беременных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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