Глава общественной палаты в Шебекино арестован за создание ОПГ

Глава шебекинской общественной палаты в Белгородской области Владимир Тебекин арестован за создание организованного преступного сообщества. Также ему вменяют занятие высшего положение в преступной иерархии.
«Суд продлил в отношении Тебекина Владимира Михайловича срок содержания под стражей на 3 месяца», — передает РИА Новости решение Мещанского суда Москвы. Общественнику вменяют также незаконную банковскую деятельность и мошенничество в крупном размере. Защита обвиняемого просила меру пресечения, которая не связано с арестом.
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