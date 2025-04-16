Глава общественной палаты в Шебекино арестован за создание ОПГ

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По версии следствия, Владимир Тебекин создал ОПГ
По версии следствия, Владимир Тебекин создал ОПГ Фото:

Глава шебекинской общественной палаты в Белгородской области Владимир Тебекин арестован за создание организованного преступного сообщества. Также ему вменяют занятие высшего положение в преступной иерархии.

«Суд продлил в отношении Тебекина Владимира Михайловича срок содержания под стражей на 3 месяца», — передает РИА Новости решение Мещанского суда Москвы. Общественнику вменяют также незаконную банковскую деятельность и мошенничество в крупном размере. Защита обвиняемого просила меру пресечения, которая не связано с арестом. 

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Глава шебекинской общественной палаты в Белгородской области Владимир Тебекин арестован за создание организованного преступного сообщества. Также ему вменяют занятие высшего положение в преступной иерархии. «Суд продлил в отношении Тебекина Владимира Михайловича срок содержания под стражей на 3 месяца», — передает РИА Новости решение Мещанского суда Москвы. Общественнику вменяют также незаконную банковскую деятельность и мошенничество в крупном размере. Защита обвиняемого просила меру пресечения, которая не связано с арестом. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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