В Верховной Раде потребовали прийти к единству по поводу уступок России

Верховная Рада Украины должна оставаться единой в вопросах суверенитета и территориальной целостности страны. Об этом заявил председатель украинского парламента Руслан Стефанчук.
«В парламенте могут быть разные позиции — это норма демократии. Украина доказала, что остается демократической даже в самые тяжелые времена», — сказано в сообщении. Кроме того, он подчеркнул, что несмотря на допустимость различных политических позиций в украинском парламенте, по таким вопросам, как суверенитет и территориальная целостность, поддержка Сил обороны и безопасности, курс на ЕС и НАТО, неотвратимость ответственности агрессора, разногласия недопустимы.
Глава Верховной Рады также обратил внимание на необходимость общей ответственности в нынешних условиях. По его словам, политическая конкуренция должна уйти на второй план до наступления более стабильного периода, а сейчас первоочередной задачей остается совместная работа ради достижения долгосрочного мира.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.