В Верховной Раде потребовали прийти к единству по поводу уступок России

Стефанчук: несмотря на допустимость различных позиций разногласия недопустимы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Руслан Стефанчук призвал быть единым целым несмотря на допустимость различных позиций
Руслан Стефанчук призвал быть единым целым несмотря на допустимость различных позиций Фото:

Верховная Рада Украины должна оставаться единой в вопросах суверенитета и территориальной целостности страны. Об этом заявил председатель украинского парламента Руслан Стефанчук.

«В парламенте могут быть разные позиции — это норма демократии. Украина доказала, что остается демократической даже в самые тяжелые времена», — сказано в сообщении. Кроме того, он подчеркнул, что несмотря на допустимость различных политических позиций в украинском парламенте, по таким вопросам, как суверенитет и территориальная целостность, поддержка Сил обороны и безопасности, курс на ЕС и НАТО, неотвратимость ответственности агрессора, разногласия недопустимы.

Глава Верховной Рады также обратил внимание на необходимость общей ответственности в нынешних условиях. По его словам, политическая конкуренция должна уйти на второй план до наступления более стабильного периода, а сейчас первоочередной задачей остается совместная работа ради достижения долгосрочного мира.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Верховная Рада Украины должна оставаться единой в вопросах суверенитета и территориальной целостности страны. Об этом заявил председатель украинского парламента Руслан Стефанчук. «В парламенте могут быть разные позиции — это норма демократии. Украина доказала, что остается демократической даже в самые тяжелые времена», — сказано в сообщении. Кроме того, он подчеркнул, что несмотря на допустимость различных политических позиций в украинском парламенте, по таким вопросам, как суверенитет и территориальная целостность, поддержка Сил обороны и безопасности, курс на ЕС и НАТО, неотвратимость ответственности агрессора, разногласия недопустимы. Глава Верховной Рады также обратил внимание на необходимость общей ответственности в нынешних условиях. По его словам, политическая конкуренция должна уйти на второй план до наступления более стабильного периода, а сейчас первоочередной задачей остается совместная работа ради достижения долгосрочного мира.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...