МИД РФ: Путин заявил Трампу, что Москва готова к переговорам с Киевом

Путин готов продолжать прямые переговоры с Украиной
новость из сюжетаПереговоры России, США и Украины по остановке конфликта
Президент России Владимир Путин в телефонной беседе с главой США Дональдом Трампом подтвердил готовность Москвы продолжить прямые переговоры с Киевом. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
По словам главы российского ведомства, российская и украинская делегации "встречались и будут встречаться". Переговоры по-прежнему будут проходить в Стамбуле. Заявление Лаврова прозвучало в интервью NBS News.
