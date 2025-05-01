Около 30 FPV-дронов ВСУ атаковали рынок в Алешках в четыре волны

Украинские военные атаковали рынок в городе Алешки Херсонской области с помощью около 30 FPV-дронов. Об этом сообщил зампредседателя правительства региона Сергей Черевко. По его словам, атака проходила в четыре волны и была одной из самых мощных за последнее время.
«На Алешкинский рынок был очень мощный налет. Несколько, по предварительным данным, около четырех атакующих волн FPV-дронов. Совокупно в налете участвовало около 30 украинских ударных БПЛА», — сообщил Черевко. Его слова предает РИА «Новости». Власти уточнили, что атака была целенаправленной и стала серьезным испытанием для местных служб.
В правительстве Херсонской области отметили, что врачи, спасатели и правоохранители сработали оперативно и самоотверженно. Несмотря на угрозу повторных ударов дронами или применения кассетных боеприпасов, ни один медицинский экипаж не отказался выехать на место происшествия. Все службы работали слаженно, чтобы оказать необходимую помощь пострадавшим и обеспечить безопасность жителей города.
Ранее ВСУ ударили по рынку в городе Алешки в Херсонской области. Пострадало несколько десятков людей.
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