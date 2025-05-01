Около 30 FPV-дронов ВСУ атаковали рынок в Алешках в четыре волны

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВСУ атаковали Алешки дронами четыре раза
ВСУ атаковали Алешки дронами четыре раза Фото:
новость из сюжета
ВСУ атаковали Алешки в Херсонской области

Украинские военные атаковали рынок в городе Алешки Херсонской области с помощью около 30 FPV-дронов. Об этом сообщил зампредседателя правительства региона Сергей Черевко. По его словам, атака проходила в четыре волны и была одной из самых мощных за последнее время.

«На Алешкинский рынок был очень мощный налет. Несколько, по предварительным данным, около четырех атакующих волн FPV-дронов. Совокупно в налете участвовало около 30 украинских ударных БПЛА», — сообщил Черевко. Его слова предает РИА «Новости». Власти уточнили, что атака была целенаправленной и стала серьезным испытанием для местных служб.

В правительстве Херсонской области отметили, что врачи, спасатели и правоохранители сработали оперативно и самоотверженно. Несмотря на угрозу повторных ударов дронами или применения кассетных боеприпасов, ни один медицинский экипаж не отказался выехать на место происшествия. Все службы работали слаженно, чтобы оказать необходимую помощь пострадавшим и обеспечить безопасность жителей города.

Ранее ВСУ ударили по рынку в городе Алешки в Херсонской области. Пострадало несколько десятков людей. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинские военные атаковали рынок в городе Алешки Херсонской области с помощью около 30 FPV-дронов. Об этом сообщил зампредседателя правительства региона Сергей Черевко. По его словам, атака проходила в четыре волны и была одной из самых мощных за последнее время. «На Алешкинский рынок был очень мощный налет. Несколько, по предварительным данным, около четырех атакующих волн FPV-дронов. Совокупно в налете участвовало около 30 украинских ударных БПЛА», — сообщил Черевко. Его слова предает РИА «Новости». Власти уточнили, что атака была целенаправленной и стала серьезным испытанием для местных служб. В правительстве Херсонской области отметили, что врачи, спасатели и правоохранители сработали оперативно и самоотверженно. Несмотря на угрозу повторных ударов дронами или применения кассетных боеприпасов, ни один медицинский экипаж не отказался выехать на место происшествия. Все службы работали слаженно, чтобы оказать необходимую помощь пострадавшим и обеспечить безопасность жителей города. Ранее ВСУ ударили по рынку в городе Алешки в Херсонской области. Пострадало несколько десятков людей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...