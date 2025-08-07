Дело Яшина* направлено в суд

На Яшина* заведено уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента
На Яшина* заведено уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента Фото:

Уголовное дело в отношении бывшего муниципального депутата Ильи Яшина (признан в РФ иноагентом), обвиняемого в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, поступило на рассмотрение в мировой суд Тушинского района Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Дата первого заседания пока не определена.

«Дело зарегистрировано в канцелярии, дата рассмотрения пока не назначена», — сообщили в суде РИА Новости. Яшину вменяют нарушение части 2 статьи 33.1 УК РФ, максимальное наказание по которой составляет два года лишения свободы.

Ранее Басманный и Мещанский суды Москвы рассматривали другие уголовные дела против Яшина, связав их с распространением недостоверной информации о действиях российской армии. В августе 2024 года Яшин стал участником обмена заключенными между Россией и западными странами, после чего был объявлен в розыск МВД РФ.

До этого в Пресненский суд Москвы поступило уголовное дело против телеведущей Татьяны Лазаревой (признана в РФ иноагентом), обвиняемой в уклонении от выполнения обязанностей иноагента. Она уже была заочно осуждена на 6,5 лет за публичное оправдание терроризма. Максимальное наказание по новому делу — до двух лет лишения свободы. Дата рассмотрения дела пока также не назначена.

*Яшин — признан в РФ иностранным агентом

**Лазарева  — признана в РФ иностранным агентом

