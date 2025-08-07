Дело экс-депутата Яшина* отправлено в суд

Срочная новость
Дело бывшего оппозиционного депутата Ильи Яшина* (признан Минюстом РФ иноагентом) поступило в Тушинский суд Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Скандально известного политика обвиняют в уклонении от обязанностей иноагента.
