Лукашенко рассказал, чего он боится

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что больше всего его настораживает нарастающее давление со стороны Польши и стран Балтии на республику. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.
«Настораживает, что очень жутко, агрессивно в отношении Беларуси настроены наши соседи — Польша и страны Балтии», — отметил Лукашенко. По словам главы государства, давление осуществляется по всем направлениям. Особенно остро его ощущают белорусские спецслужбы.
В начале июля Лукашенко заявил, что Польша и страны Балтии позволяют превращать себя в военный полигон, не вспоминая, чем закончился восточный поход «гитлеровского Евросоюза». Он добавил, что если соседи хотят снова исчезнуть с карты мира, это будет их выбор, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.