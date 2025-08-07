Лукашенко рассказал, чего он боится

Лукашенко заявил, что его настораживает давление стран Балтии на Беларусь
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лукашенко заявил, что больше всего давление со стороны стран Балтии ощущают белорусские спецслужбы
Лукашенко заявил, что больше всего давление со стороны стран Балтии ощущают белорусские спецслужбы Фото:

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что больше всего его настораживает нарастающее давление со стороны Польши и стран Балтии на республику. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.

«Настораживает, что очень жутко, агрессивно в отношении Беларуси настроены наши соседи — Польша и страны Балтии», — отметил Лукашенко. По словам главы государства, давление осуществляется по всем направлениям. Особенно остро его ощущают белорусские спецслужбы.

В начале июля Лукашенко заявил, что Польша и страны Балтии позволяют превращать себя в военный полигон, не вспоминая, чем закончился восточный поход «гитлеровского Евросоюза». Он добавил, что если соседи хотят снова исчезнуть с карты мира, это будет их выбор, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что больше всего его настораживает нарастающее давление со стороны Польши и стран Балтии на республику. Об этом сообщает агентство БЕЛТА. «Настораживает, что очень жутко, агрессивно в отношении Беларуси настроены наши соседи — Польша и страны Балтии», — отметил Лукашенко. По словам главы государства, давление осуществляется по всем направлениям. Особенно остро его ощущают белорусские спецслужбы. В начале июля Лукашенко заявил, что Польша и страны Балтии позволяют превращать себя в военный полигон, не вспоминая, чем закончился восточный поход «гитлеровского Евросоюза». Он добавил, что если соседи хотят снова исчезнуть с карты мира, это будет их выбор, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...