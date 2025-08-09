Европейские советники по нацбезопасности в Лондоне обсудят с Вэнсом Украину

Европейские советники планируют обсудить конфликт на Украине в Лондоне
Европейские советники планируют обсудить конфликт на Украине в Лондоне
Вице-президент США Джей Ди Вэнс, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми и европейские советники по национальной безопасности 9 августа проведут встречу, посвященную урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает офис премьер-министра Великобритании.

«Оба лидера приветствовали желание президента Трампа положить конец конфликту и согласились, что необходимо продолжать оказывать давление на Путина, чтобы прекратить его», — передает слова премьер-министра AFP.

По информации британской стороны, участники предстоящих консультаций намерены обсудить дальнейшие шаги по поддержке Киева и возможные варианты дипломатического урегулирования ситуации. Особое внимание будет уделено согласованию позиций по вопросам безопасности и координации усилий западных стран в отношении России.

Ссылки по теме
