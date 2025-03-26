В магазинах вышла бета-версия российского аналога WeChat

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В России выпустили свой аналог сервиса WeChat в мобильных цифровых магазинных
В России выпустили свой аналог сервиса WeChat в мобильных цифровых магазинных Фото:

Бета-версия российского аналога китайского текстового мессенджера WeChat — цифровой платформы Max, уже доступна для пользователей в магазинах приложений AppStore, RuStore и GooglePlay. Информацию об этом подтверждает пресс-служба отечественной платформы. 

«Команда продукта намерена развивать платформу совместно с пользователями, партнерами и экспертами, чтобы после выхода из беты приложение максимально отвечало потребностям и интересам, и было наполнено комфортными сервисами», — рассказали в пресс-службе платформы Max журналистам ТАСС. Там также добавили, что команда будет продолжать развивать свою платформу для создания наиболее удобного сервиса для пользователей. 

Max представляет собой не просто текстовый мессенджер, он также будет иметь платежную систему и внутренние сервисы. В будущем обещают новые возможности.

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Бета-версия российского аналога китайского текстового мессенджера WeChat — цифровой платформы Max, уже доступна для пользователей в магазинах приложений AppStore, RuStore и GooglePlay. Информацию об этом подтверждает пресс-служба отечественной платформы.  «Команда продукта намерена развивать платформу совместно с пользователями, партнерами и экспертами, чтобы после выхода из беты приложение максимально отвечало потребностям и интересам, и было наполнено комфортными сервисами», — рассказали в пресс-службе платформы Max журналистам ТАСС. Там также добавили, что команда будет продолжать развивать свою платформу для создания наиболее удобного сервиса для пользователей.  Max представляет собой не просто текстовый мессенджер, он также будет иметь платежную систему и внутренние сервисы. В будущем обещают новые возможности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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