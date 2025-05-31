Комитет штабов НАТО более полугода готовил «сверхоперацию» ВСУ в Курской области. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
«Комитет штабов блока НАТО готовил такую сверхоперацию, которая по сути своей должна была быть гарантированно результативной. Собрали все ресурсы, которые только у них есть, все виды иностранной техники, подготовили бойцов. На протяжении более полугода эта операция готовилась ими, эти бойцы готовились в Великобритании и в других странах НАТО», — заявил генерал-лейтенант в интервью РИА Новости 31 мая.
Алаудинов отметил, что украинское командование рассчитывало использовать захваченные территории Курской области как аргумент на переговорах. По его оценке, российские войска нанесли противнику решающее поражение, лишив ВСУ и их западных союзников шансов на восстановление утраченных позиций.
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