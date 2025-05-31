Военный эксперт объяснил URA.RU, почему для РФ сейчас важен прорыв в Сумской области

Аналитик Михайлов: ВСУ использовали Сумскую область для атак на Курскую
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Занятые территории Сумской области во многом остановят ВСУ от попыток атак на Курский регион
Занятые территории Сумской области во многом остановят ВСУ от попыток атак на Курский регион Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Прорыв в Сумской области является важной задачей для российских военнослужащих, потому что ВСУ ранее использовали регион как плацдарм для атак на Курскую область. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

«Для ВСУ Сумская область была непосредственным плацдармом для наступления [на Курскую область], потому что именно оттуда подтягивались резервы, туда переправлялась техника на ремонт, на перезарядку. <...> Через эту область была осуществлена ротация военнослужащих. Шла такая планомерная работа по вторжению на российскую территорию», — сказал Михайлов.

Таким образом, считает военный эксперт, часть занятой ВС РФ территории в Сумской области позволяет нормализовать жизнь в Курском регионе. В частности в тех районах, которые пострадали из-за атаки украинских сил. Кроме того, удержание позиций на Сумском направлении позволит пресечь попытки ВСУ от возможных будущих нападений на территорию РФ.

«После того, как Минобороны РФ заявили о полном вытеснении группировки ВСУ с Курской области, было еще несколько попыток прорыва. Все эти попытки заканчивались просто поражением личного состава и техники ВСУ. Противник будет пытаться продолжать терроризировать прежде всего местное население, потому что он прекрасно знает, где находятся российские подразделения. Скорее, украинские солдаты попытаются застолбить какие-то новые участки приграничные», — отметил военный эксперт.

Ранее Михайлов рассказал URA.RU, что Киев осознает, что в будущем может потерять территории в Сумской области. Поэтому единственный выход для них, по мнению, военного аналитика, сесть за стол переговоров с Россией.

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Прорыв в Сумской области является важной задачей для российских военнослужащих, потому что ВСУ ранее использовали регион как плацдарм для атак на Курскую область. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. «Для ВСУ Сумская область была непосредственным плацдармом для наступления [на Курскую область], потому что именно оттуда подтягивались резервы, туда переправлялась техника на ремонт, на перезарядку. <...> Через эту область была осуществлена ротация военнослужащих. Шла такая планомерная работа по вторжению на российскую территорию», — сказал Михайлов. Таким образом, считает военный эксперт, часть занятой ВС РФ территории в Сумской области позволяет нормализовать жизнь в Курском регионе. В частности в тех районах, которые пострадали из-за атаки украинских сил. Кроме того, удержание позиций на Сумском направлении позволит пресечь попытки ВСУ от возможных будущих нападений на территорию РФ. «После того, как Минобороны РФ заявили о полном вытеснении группировки ВСУ с Курской области, было еще несколько попыток прорыва. Все эти попытки заканчивались просто поражением личного состава и техники ВСУ. Противник будет пытаться продолжать терроризировать прежде всего местное население, потому что он прекрасно знает, где находятся российские подразделения. Скорее, украинские солдаты попытаются застолбить какие-то новые участки приграничные», — отметил военный эксперт. Ранее Михайлов рассказал URA.RU, что Киев осознает, что в будущем может потерять территории в Сумской области. Поэтому единственный выход для них, по мнению, военного аналитика, сесть за стол переговоров с Россией.
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