Израиль ударил по ядерному объекту в Исфахане

Израиль нанес ракетный удар по цеху по производству центрифуг в иранском Исфахане, сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. По его словам, это уже третий подобный объект в Иране, который был атакован за последнюю неделю. Гросси уточнил, что речь идет о предприятии, где производилось оборудование для обогащения урана.
«Цех по производству центрифуг в иранском городе Исфахан был поражен, это уже третий подобный объект, ставший целью израильских атак на ядерные объекты Ирана за последнюю неделю... Мы хорошо знаем это предприятие. На нем не хранилось ядерного материала, и поэтому атака на него не повлечет радиологических последствий», — заявил глава Гросси. Его слова приведены на сайте МАГАТЭ.
Цех находился под контролем и проверками МАГАТЭ в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), а также под наблюдением камер агентства. Удар по Исфахану стал третьим за последние дни: 18 июня были атакованы Тегеранский научно-исследовательский центр, где изготавливались и испытывались роторы передовых центрифуг, а также цех в городе Карадж, который производил другие компоненты для центрифуг.
Ранее Fars сообщал, что Израиль осуществил удар по ядерному объекту, расположенному в иранском городе Исфахан. В результате атаки утечек опасных веществ зафиксировано не было, угрозы для населения нет. Также подчеркивается, что пострадавших среди гражданского населения не выявлено. Израильские военные предприняли атаку в ночь на 21 июня, однако системы противовоздушной обороны успешно отразили нападение.
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