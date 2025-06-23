РЖД переносит масштабный проект из-за нехватки денег

Третий этап модернизации Восточного полигона может задержаться на год или два. Об этом рассказал Замгендиректора холдинга РЖД Андрей Макаров. Выделенных на проект средств практически, не осталось, поэтому работы, запланированные на 2025 год, откладываются.
«Вот это действительно проблема, потому что мы выполняли <...> проектирование, мы должны были выйти уже на первые работы с начала этого года. Сейчас это сдвигается минимум на год. Но реально мы видим, что два года здесь будет, наверное, сдвижка», — процитировал РБК выступление Андрея Макарова на ПМЭФ (Петербургском международном экономическом форуме — прим. URA.RU).
Замгендиректора уточнил, что в этом году инвестиции сократились до 880 млрд рублей. Особенно сильно уменьшилось строительство — почти на 400 млрд рублей, теперь на него выделено чуть больше 300 млрд. Заемные средства компания привлечь не может из-за ограничений правительства на объемы заимствования. Деньги на сторонние проекты уже закончились, заключил Макаров.
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