Россиянка Кудерметова вылетела со второго тура Уимблдона

Россиянка Кудерметова и турчанка Зейнеп Сенмез вылетели со II тура Уимблдона
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Кудерметова проиграла во втором туре
Кудерметова проиграла во втором туре Фото:

Российская теннисистка Полина Кудерметова и Зейнеп Сенмез из Турции не продолжат участие в турнире Уимблдона. Спортсменки проиграли во втором туре в парном разряде канадке Габриэле Дабровски и новозеландке Эрин Рутлиф.

Встреча продлилась 1 час 12 минут. Игра завершилась со счетом 6:3, 6:3. Кудерметова и Сенмез в течение игры совершили пять двойных ошибок, 10 невынужденных ошибок и один брейк. Их соперницы совершили одну двойную ошибку, восемь невынужденных и четыре брейка. В третьем раунде Дабровски и Рутлиф сыграют против россиянки Ирины Хромачевой и венгерки Фанни Штоллар.

Ранее российская теннисистка Александра Панова и ее партнерша из Китая Гуо Ханью завершили выступление на Уимблдоне, уступив во втором раунде. Их соперницами стали представительница Венгрии Тимеа Бабош и бразильянка Луиза Стефани. Игра завершилась со счетом 6:3, 6:3.

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Российская теннисистка Полина Кудерметова и Зейнеп Сенмез из Турции не продолжат участие в турнире Уимблдона. Спортсменки проиграли во втором туре в парном разряде канадке Габриэле Дабровски и новозеландке Эрин Рутлиф. Встреча продлилась 1 час 12 минут. Игра завершилась со счетом 6:3, 6:3. Кудерметова и Сенмез в течение игры совершили пять двойных ошибок, 10 невынужденных ошибок и один брейк. Их соперницы совершили одну двойную ошибку, восемь невынужденных и четыре брейка. В третьем раунде Дабровски и Рутлиф сыграют против россиянки Ирины Хромачевой и венгерки Фанни Штоллар. Ранее российская теннисистка Александра Панова и ее партнерша из Китая Гуо Ханью завершили выступление на Уимблдоне, уступив во втором раунде. Их соперницами стали представительница Венгрии Тимеа Бабош и бразильянка Луиза Стефани. Игра завершилась со счетом 6:3, 6:3.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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