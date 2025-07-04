Россиянка Кудерметова вылетела со второго тура Уимблдона

Российская теннисистка Полина Кудерметова и Зейнеп Сенмез из Турции не продолжат участие в турнире Уимблдона. Спортсменки проиграли во втором туре в парном разряде канадке Габриэле Дабровски и новозеландке Эрин Рутлиф.
Встреча продлилась 1 час 12 минут. Игра завершилась со счетом 6:3, 6:3. Кудерметова и Сенмез в течение игры совершили пять двойных ошибок, 10 невынужденных ошибок и один брейк. Их соперницы совершили одну двойную ошибку, восемь невынужденных и четыре брейка. В третьем раунде Дабровски и Рутлиф сыграют против россиянки Ирины Хромачевой и венгерки Фанни Штоллар.
Ранее российская теннисистка Александра Панова и ее партнерша из Китая Гуо Ханью завершили выступление на Уимблдоне, уступив во втором раунде. Их соперницами стали представительница Венгрии Тимеа Бабош и бразильянка Луиза Стефани. Игра завершилась со счетом 6:3, 6:3.
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