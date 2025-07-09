В Курске оцепили пляж после удара ВСУ

Территория пляжа «Городской» в Курске оцеплена, на месте происшествия продолжают работать оперативные службы. Об этом сообщает корреспондент с места событий.
«Территория пляжа „Городской“ в Курске оцеплена, на месте продолжают работать оперативные службы», — сказала корреспондент РЕН.ТВ. Представитель Главного военного Следственного управления Следственного комитета РФ сообщал, что сейчас проводится осмотр местности и изучение последствий падения беспилотника.
Вечером восьмого июля один из беспилотников Вооруженных сил Украины атаковал городской пляж в Курске и упал на детскую коляску. В результате ЧП пострадали женщина и ребенок.
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