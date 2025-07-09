В Курске оцепили пляж после удара ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оперативники работают на месте падения беспилотника в Курске
Оперативники работают на месте падения беспилотника в Курске Фото:

Территория пляжа «Городской» в Курске оцеплена, на месте происшествия продолжают работать оперативные службы. Об этом сообщает корреспондент с места событий.

«Территория пляжа „Городской“ в Курске оцеплена, на месте продолжают работать оперативные службы», — сказала корреспондент РЕН.ТВ. Представитель Главного военного Следственного управления Следственного комитета РФ сообщал, что сейчас проводится осмотр местности и изучение последствий падения беспилотника.

Вечером восьмого июля один из беспилотников Вооруженных сил Украины атаковал городской пляж в Курске и упал на детскую коляску. В результате ЧП пострадали женщина и ребенок. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Территория пляжа «Городской» в Курске оцеплена, на месте происшествия продолжают работать оперативные службы. Об этом сообщает корреспондент с места событий. «Территория пляжа „Городской“ в Курске оцеплена, на месте продолжают работать оперативные службы», — сказала корреспондент РЕН.ТВ. Представитель Главного военного Следственного управления Следственного комитета РФ сообщал, что сейчас проводится осмотр местности и изучение последствий падения беспилотника. Вечером восьмого июля один из беспилотников Вооруженных сил Украины атаковал городской пляж в Курске и упал на детскую коляску. В результате ЧП пострадали женщина и ребенок. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...