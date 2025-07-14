На границе с ДНР прошла массовая эвакуация

В Днепропетровской области эвакуировали 14 сел на границе с ДНР
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Власти Украины провели эвакуацию
Власти Украины провели эвакуацию Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Днепропетровской области завершилась вторая волна принудительной эвакуации жителей 14 приграничных сел, из которых вывезли около двух тысяч человек. Об этом рассказали в украинской гуманитарной организации «Подснежник».

«Вывезено около двух тысяч человек», — передает сообщение организации украинский телеканал ТСН. Там добавили, что все жители, включая детей, эвакуированы из поселка Межевая, расположенного более чем в 10 км от линии соприкосновения. Некоторые села, например, Новоподгородное, уже недоступны для эвакуационных групп.

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В Днепропетровской области завершилась вторая волна принудительной эвакуации жителей 14 приграничных сел, из которых вывезли около двух тысяч человек. Об этом рассказали в украинской гуманитарной организации «Подснежник». «Вывезено около двух тысяч человек», — передает сообщение организации украинский телеканал ТСН. Там добавили, что все жители, включая детей, эвакуированы из поселка Межевая, расположенного более чем в 10 км от линии соприкосновения. Некоторые села, например, Новоподгородное, уже недоступны для эвакуационных групп.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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