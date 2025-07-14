На границе с ДНР прошла массовая эвакуация

В Днепропетровской области завершилась вторая волна принудительной эвакуации жителей 14 приграничных сел, из которых вывезли около двух тысяч человек. Об этом рассказали в украинской гуманитарной организации «Подснежник».
«Вывезено около двух тысяч человек», — передает сообщение организации украинский телеканал ТСН. Там добавили, что все жители, включая детей, эвакуированы из поселка Межевая, расположенного более чем в 10 км от линии соприкосновения. Некоторые села, например, Новоподгородное, уже недоступны для эвакуационных групп.
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