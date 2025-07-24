Польша разрешила применение запрещенного оружия

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон об отказе государства в следовании Конвенции о запрете использования, хранения, производства противопехотных мин. Информация об этом указана на официальном сайте президента Польши.
«Анджей Дуда подписал: Закон от 25 июня 2025 г. О денонсации Конвенции о запрете использования, хранения, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении, составленной в Осло 18 сентября 1997 г», — указано на сайте. Помимо этого, от 25 июня были подписаны и другие законы.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о денонсации Оттавской конвенции. В результате этого решения Украина получает возможность возобновить производство и хранение противопехотных мин.
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