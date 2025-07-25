25 июля 2025

Внезапно скончался исполнитель хита Sweet Dreams

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Умер американский певец Томми МакЛэйн, который исполнял песню Sweet Dreams
Умер американский певец Томми МакЛэйн, который исполнял песню Sweet Dreams Фото:

Американский певец и актер Томми МакЛэйн, прославившийся исполнением кантри-баллады Sweet Dreams, скончался в возрасте 84 лет. О смерти музыканта 25 июля сообщид телеканал KSLA со ссылкой на заявление семьи артиста.

«Семья подтверждает, что Томми МакЛэйн ушел из жизни», — приводит KSLA сообщение родственников певца. Томми МакЛэйн получил широкую известность благодаря кавер-версии композиции Sweet Dreams, написанной Доном Гибсоном. В 1966 году эта песня в исполнении МакЛэйна заняла 15-е место в рейтинге Billboard, став его самым успешным хитом.

Томми МакЛэйн родился и большую часть жизни прожил в штате Луизиана. В 2007 году его имя было внесено в Зал музыкальной славы этого штата за значительный вклад в развитие жанра кантри и ритм-энд-блюза. Помимо Sweet Dreams, он был также известен исполнением других популярных песен, сотрудничал с различными коллективами и артистами. Отмечается, что композиция Sweet Dreams, принесшая ему успех, не связана с одноименным хитом группы Eurythmics.

Несколькими днями ранее стало известно о смерти легендарного рок-музыканта Оззи Осборна. Ему было 76 лет. Подробнее о ярких моментах жизни артиста — в фотогалерее URA.RU.

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Американский певец и актер Томми МакЛэйн, прославившийся исполнением кантри-баллады Sweet Dreams, скончался в возрасте 84 лет. О смерти музыканта 25 июля сообщид телеканал KSLA со ссылкой на заявление семьи артиста. «Семья подтверждает, что Томми МакЛэйн ушел из жизни», — приводит KSLA сообщение родственников певца. Томми МакЛэйн получил широкую известность благодаря кавер-версии композиции Sweet Dreams, написанной Доном Гибсоном. В 1966 году эта песня в исполнении МакЛэйна заняла 15-е место в рейтинге Billboard, став его самым успешным хитом. Томми МакЛэйн родился и большую часть жизни прожил в штате Луизиана. В 2007 году его имя было внесено в Зал музыкальной славы этого штата за значительный вклад в развитие жанра кантри и ритм-энд-блюза. Помимо Sweet Dreams, он был также известен исполнением других популярных песен, сотрудничал с различными коллективами и артистами. Отмечается, что композиция Sweet Dreams, принесшая ему успех, не связана с одноименным хитом группы Eurythmics. Несколькими днями ранее стало известно о смерти легендарного рок-музыканта Оззи Осборна. Ему было 76 лет. Подробнее о ярких моментах жизни артиста — в фотогалерее URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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