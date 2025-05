«Это мог быть провал»: критик оценил победителей «Евровидения 2025»

Музыкальный критик Бабичев: если бы Томми Кэш победил — это было бы нечестно

19 мая 2025 в 17:19 Размер текста - 17 +

Томми Кэш сразу приковал к себе внимание зрителей, но вырвать победу ему не удалось Фото: Jens B??ttner / dpa / Global Look Press Отгремело «Евровидение 2025». Несмотря на то, что России среди участников не было, интерес российских зрителей к конкурсу до сих пор остается высоким. Многие гадали, кто же войдет в тройку победителей — и в итоге это оказались артисты из Австрии, Израиля и Эстонии. URA.RU рассказывает о том, кто одержал победу на Евровидении 2025. Первое место — JJ из Австрии В 2025 году Австрию представлял 24-летний певец Йоханнес Питч, которого слушатели знают под именем JJ. Артист родился в Вене в 2001 году, однако все детство провел в Дубае, где его отец занимался бизнесом. В 2016 году Йоханнес вернулся на родину и стал добиваться музыкальных высот. Артист закончил Венский университет музыки и искусства и выступает в Венской государственной опере. JJ вырвал победу с очень необычной для Евровидения песней Фото: Jens B??ttner / dpa / Global Look Press Впервые слушатели узнали о Питче в 2020 году, когда он появился в «Голосе Великобритании». Однако победить юноше не удалось. В 2021 году Йоханнес вышел в финал шоу ORF Starmania. Артист сразу же привлек к себе внимание необычным голосом. Питч поет самым высоким из мужских оперных голосов — контртенором. Второе место — Юваль Рафаэль из Израиля «Серебро» на Евровидении получила израильская певица Юваль Рафаэль. Девушка родилась в Тель-Авиве, а когда ей исполнилось шесть лет, семья Юваль переехала в Швейцарию, где они жили три года. Певица из Израиля пережила нападение ХАМАС в 2023 году Фото: Jens B??ttner / dpa / Global Look Press В юные годы Рафаэль училась играть в театре, однако любовь к группам «Led Zeppelin» и «Scorpions», а также артистам Бейонсе и Селин Дион, убедили девушку начать музыкальную карьеру. Впервые на сцену Юваль вышла в 2023 году. В том же году певица выступала на фестивале Nova Sukkot Gathering, который атаковали боевики ХАМАС 7 октября. Она была одной из 11 выживших, которым удалось спастись, скрываясь под трупами в течение восьми часов. В 2024 году Рафаэль выступила на отборе артистов на Евровидение и получила 98% голосов от зрителей. Свое выступление девушка посвятила погибшим в нападении 7 октября. Третье место — Томми Кэш из Эстонии Заслуженное третье место получил эстонский рэпер Томми Кэш. Настоящее имя артиста — Томас Таммеметс. Он родился в 1991 году в Таллине. С детства мальчику нравился американский рэп, и пытаясь подражать Эминему, Томас на слух записывал в тетрадку все тексты артиста. Впервые на сцене юноша оказался после 9 класса. Томас начал выступать на подтанцовке у местных артистов, а затем стал принимать участие в рэп-баттлах. Томми Кэш всегда влюблял в себя публику неожиданными и яркими образами Фото: Jens B??ttner / dpa / Global Look Press В 2013 году артист решил сменить имя на Томми Кэш. Фамилию рэпер взял у известного музыканта Джонни Кэша. Тогда же началась карьера музыканта: дебютный альбом артиста вышел уже через год, а затем его заметила российская группа Little Big (лидер группы Илья Прусикин признан иноагентом решением Минюста). Вместе с новыми друзьями Томми Кэш выпусил клип «GIVE ME YOUR MONEY», с которого началась слава музыканта. На протяжении следующих лет Томми Кэш регулярно радовал фанатов необычными и вызывающими клипами. В безумных клипах все участники превращались в рэпера, артист изображал Рапунцель, а на подтанцовке тверкали люди с ограниченными возможностями. Заслуженно ли артисты выиграли Евровидение — мнению музыкального критика По мнению музыкального критика Евгения Бабчиева, в 2025 году в финале Евровидения действительно оказались достойные участники. Австрийский артист JJ заслужил победу как никто другой. Песня «Wasted Love» оказалась рискованной для конкурса, считает музыкальный критик Фото: Jens B??ttner / dpa / Global Look Press «Как только появилась песня „Wasted Love“ от JJ — я ее сразу заприметил как самую необычную. Знаете, есть такой формат песен на Евровидении, когда слушаешь и понимаешь — это написали специально для конкурса. Угадываются определенный формат и мелодические ходы», — считает Евгений Бабичев. «А песня JJ сразу так не бросается в глаза. Более того, это определенный риск был. Потому что был шанс, что народ эту песню не поймет и начнется своеобразное отторжение». По мнению критика, песня получилась слишком грузной и депрессивной для Евровидения, где обычно артисты выступают с более композициями. И его победа доказывает, что для победы можно не только следовать привычным маршрутом, но и рискнуть. Критик отметил, что артистам из Израиля приходится терпеть постоянные нападки Фото: MANDOGA MEDIA / Mandoga Media / Global Look Press «Он рискнул, выбрав эту композицию для конкурса. Воплотив номер в черно-белых тонах. Это мог бы быть и провал — он мог оказаться во второй десятке. Более того, он не очень хорошо репетировал с точки зрения исполнения, но оказалось, что он решил поберечь свой голос до самого финала», — отмечает Евгений Бабичев. Что касается Израиля, то критик отмечает не только талант вокалисток и хороший номер, но и силу участниц, которые смогли выступить на Евровидении несмотря на общее давление. «Это практически то, что переживали россияне, когда выступали в 2015-2016 годах, когда их максимально освистывали и давили на Гагарину и на Лазарева», — подчеркнул музыкальный критик. Если бы Томми Кэш победил, то это было бы нечестно по отношению к хорошим вокалистам, считает критик Фото: MANDOGA MEDIA / Mandoga Media / Global Look Press Что касается выступления Томми Кэша, то критик отмечает, что третье место для него вполне заслуженное. «Поначалу было все интересно: и выступление на отборе смешное, и песня сама очень въедливая, стебная и прикольная. Но он был настолько заслушан-переслушан, что на финале не произвел уже никакого впечатления», — объяснил Евгений Бабичев. «Третье место для жанра веселой сценической буффонады — это максимум, на что он мог рассчитывать. Просто потому что если бы Томми Кэш с таким исполнением одержал бы победу, то зрители бы ликовали, но это было бы нечестно по отношению к крепким вокалистам, которые были на этом конкурсе». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Отгремело «Евровидение 2025». Несмотря на то, что России среди участников не было, интерес российских зрителей к конкурсу до сих пор остается высоким. Многие гадали, кто же войдет в тройку победителей — и в итоге это оказались артисты из Австрии, Израиля и Эстонии. URA.RU рассказывает о том, кто одержал победу на Евровидении 2025. Первое место — JJ из Австрии В 2025 году Австрию представлял 24-летний певец Йоханнес Питч, которого слушатели знают под именем JJ. Артист родился в Вене в 2001 году, однако все детство провел в Дубае, где его отец занимался бизнесом. В 2016 году Йоханнес вернулся на родину и стал добиваться музыкальных высот. Артист закончил Венский университет музыки и искусства и выступает в Венской государственной опере. Впервые слушатели узнали о Питче в 2020 году, когда он появился в «Голосе Великобритании». Однако победить юноше не удалось. В 2021 году Йоханнес вышел в финал шоу ORF Starmania. Артист сразу же привлек к себе внимание необычным голосом. Питч поет самым высоким из мужских оперных голосов — контртенором. Второе место — Юваль Рафаэль из Израиля «Серебро» на Евровидении получила израильская певица Юваль Рафаэль. Девушка родилась в Тель-Авиве, а когда ей исполнилось шесть лет, семья Юваль переехала в Швейцарию, где они жили три года. В юные годы Рафаэль училась играть в театре, однако любовь к группам «Led Zeppelin» и «Scorpions», а также артистам Бейонсе и Селин Дион, убедили девушку начать музыкальную карьеру. Впервые на сцену Юваль вышла в 2023 году. В том же году певица выступала на фестивале Nova Sukkot Gathering, который атаковали боевики ХАМАС 7 октября. Она была одной из 11 выживших, которым удалось спастись, скрываясь под трупами в течение восьми часов. В 2024 году Рафаэль выступила на отборе артистов на Евровидение и получила 98% голосов от зрителей. Свое выступление девушка посвятила погибшим в нападении 7 октября. Третье место — Томми Кэш из Эстонии Заслуженное третье место получил эстонский рэпер Томми Кэш. Настоящее имя артиста — Томас Таммеметс. Он родился в 1991 году в Таллине. С детства мальчику нравился американский рэп, и пытаясь подражать Эминему, Томас на слух записывал в тетрадку все тексты артиста. Впервые на сцене юноша оказался после 9 класса. Томас начал выступать на подтанцовке у местных артистов, а затем стал принимать участие в рэп-баттлах. В 2013 году артист решил сменить имя на Томми Кэш. Фамилию рэпер взял у известного музыканта Джонни Кэша. Тогда же началась карьера музыканта: дебютный альбом артиста вышел уже через год, а затем его заметила российская группа Little Big (лидер группы Илья Прусикин признан иноагентом решением Минюста). Вместе с новыми друзьями Томми Кэш выпусил клип «GIVE ME YOUR MONEY», с которого началась слава музыканта. На протяжении следующих лет Томми Кэш регулярно радовал фанатов необычными и вызывающими клипами. В безумных клипах все участники превращались в рэпера, артист изображал Рапунцель, а на подтанцовке тверкали люди с ограниченными возможностями. Заслуженно ли артисты выиграли Евровидение — мнению музыкального критика По мнению музыкального критика Евгения Бабчиева, в 2025 году в финале Евровидения действительно оказались достойные участники. Австрийский артист JJ заслужил победу как никто другой. «Как только появилась песня „Wasted Love“ от JJ — я ее сразу заприметил как самую необычную. Знаете, есть такой формат песен на Евровидении, когда слушаешь и понимаешь — это написали специально для конкурса. Угадываются определенный формат и мелодические ходы», — считает Евгений Бабичев. «А песня JJ сразу так не бросается в глаза. Более того, это определенный риск был. Потому что был шанс, что народ эту песню не поймет и начнется своеобразное отторжение». По мнению критика, песня получилась слишком грузной и депрессивной для Евровидения, где обычно артисты выступают с более композициями. И его победа доказывает, что для победы можно не только следовать привычным маршрутом, но и рискнуть. «Он рискнул, выбрав эту композицию для конкурса. Воплотив номер в черно-белых тонах. Это мог бы быть и провал — он мог оказаться во второй десятке. Более того, он не очень хорошо репетировал с точки зрения исполнения, но оказалось, что он решил поберечь свой голос до самого финала», — отмечает Евгений Бабичев. Что касается Израиля, то критик отмечает не только талант вокалисток и хороший номер, но и силу участниц, которые смогли выступить на Евровидении несмотря на общее давление. «Это практически то, что переживали россияне, когда выступали в 2015-2016 годах, когда их максимально освистывали и давили на Гагарину и на Лазарева», — подчеркнул музыкальный критик. Что касается выступления Томми Кэша, то критик отмечает, что третье место для него вполне заслуженное. «Поначалу было все интересно: и выступление на отборе смешное, и песня сама очень въедливая, стебная и прикольная. Но он был настолько заслушан-переслушан, что на финале не произвел уже никакого впечатления», — объяснил Евгений Бабичев. «Третье место для жанра веселой сценической буффонады — это максимум, на что он мог рассчитывать. Просто потому что если бы Томми Кэш с таким исполнением одержал бы победу, то зрители бы ликовали, но это было бы нечестно по отношению к крепким вокалистам, которые были на этом конкурсе».