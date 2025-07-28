Как в Пхеньяне встретили первый прямой рейс из Москвы: фоторепортаж

Прямой авиарейс из Москвы в Пхеньян прибыл 28 июля
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
28 июля в Пхеньян прибыл первый прямой рейс из Москвы
28 июля в Пхеньян прибыл первый прямой рейс из Москвы Фото:

В Пхеньяне 28 июля приземлился первый прямой рейс из Москвы. Запуск прямого авиасообщения между РФ и КНДР стал первым за 77 лет. Самолет авиакомпании Nordwind Airlines вылетел 27 июля и совершил посадку в 3:30 мск. Время в пути составило около восьми часов. Полет совершил лайнер Boeing 777-200ER вместимостью 440 пассажиров.

На этом рейсе в северокорейскую столицу прибыла российская делегация во главе с руководителем Минприроды Александром Козловым. Всех пассажиров и членов экипажа торжественно встретили в аэропорту с цветами.

Козлов назвал запуск этого рейса историческим событием, подчеркнув важность соединения двух столиц. "Работа идет по всем направлениям, связанным с логистикой. Увеличиваются возможности грузового и пассажирского железнодорожного сообщения, в том числе напрямую между Москвой и Пхеньяном», — передает его слова «Интерфакс».

Министр внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо на торжественной церемонии заявила, что возобновление регулярного прямого рейса "Москва-Пхеньян" является свидетельством высочайшего уровня развития отношений между странами. «Прямой рейс будет стимулом душевного сближения дружественных чувств двух наших народов братских государств, а также ускорением нашего шага друг другу», — сообщила она.

Дальнейшие полеты будут выполняться раз в месяц. Обратный рейс запланирован на 29 июля. Посещать КНДР россияне могут только в составе организованных туристических групп.

В 2025 году было принято решение об организации прямых авиарейсов между Москвой и Пхеньяном, после того как авиаперевозчик Northwind получил соответствующее разрешение на осуществление ежемесячных перелетов между столицами двух стран. Ранее, в июне того же года, после пятилетнего перерыва, вызванного пандемией COVID-19, было возобновлено железнодорожное сообщение между Россией и Северной Кореей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пхеньяне 28 июля приземлился первый прямой рейс из Москвы. Запуск прямого авиасообщения между РФ и КНДР стал первым за 77 лет. Самолет авиакомпании Nordwind Airlines вылетел 27 июля и совершил посадку в 3:30 мск. Время в пути составило около восьми часов. Полет совершил лайнер Boeing 777-200ER вместимостью 440 пассажиров. На этом рейсе в северокорейскую столицу прибыла российская делегация во главе с руководителем Минприроды Александром Козловым. Всех пассажиров и членов экипажа торжественно встретили в аэропорту с цветами. Козлов назвал запуск этого рейса историческим событием, подчеркнув важность соединения двух столиц. "Работа идет по всем направлениям, связанным с логистикой. Увеличиваются возможности грузового и пассажирского железнодорожного сообщения, в том числе напрямую между Москвой и Пхеньяном», — передает его слова «Интерфакс». Министр внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо на торжественной церемонии заявила, что возобновление регулярного прямого рейса "Москва-Пхеньян" является свидетельством высочайшего уровня развития отношений между странами. «Прямой рейс будет стимулом душевного сближения дружественных чувств двух наших народов братских государств, а также ускорением нашего шага друг другу», — сообщила она. Дальнейшие полеты будут выполняться раз в месяц. Обратный рейс запланирован на 29 июля. Посещать КНДР россияне могут только в составе организованных туристических групп. В 2025 году было принято решение об организации прямых авиарейсов между Москвой и Пхеньяном, после того как авиаперевозчик Northwind получил соответствующее разрешение на осуществление ежемесячных перелетов между столицами двух стран. Ранее, в июне того же года, после пятилетнего перерыва, вызванного пандемией COVID-19, было возобновлено железнодорожное сообщение между Россией и Северной Кореей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...