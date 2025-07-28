Таинланд и Камбоджа решили прекратить огонь в течение суток

Таиланд и Камбоджа достигли соглашения о прекращении огня в течении суток. Об этом сообщил премьер Малайзии Анвар Ибрагим на пресс-конференции, проведенной по итогам переговорного процесса.
«Обе страны выразили готовность прекратить огонь», — передает слова премьера малазийская газета The Star. Кроме того, отмечается, что прекращение огня между странами вступит в силу в 00:00 29 июля (19:00 28 июля мск).
Ранее между Таиландом и Камбоджей начались переговоры. В обсуждении приняли участие премьер-министр Камбоджи Хун Манет и временно исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Фумтхам Вечаячай. Основной целью встречи стало снижение напряженности между двумя странами — членами АСЕАН из-за пограничного спора.
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