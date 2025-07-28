Таинланд и Камбоджа решили прекратить огонь в течение суток

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Таиланд и Камбоджа прекратят огонь на 24 часа
Таиланд и Камбоджа прекратят огонь на 24 часа Фото:

Таиланд и Камбоджа достигли соглашения о прекращении огня в течении суток. Об этом сообщил премьер Малайзии Анвар Ибрагим на пресс-конференции, проведенной по итогам переговорного процесса. 

«Обе страны выразили готовность прекратить огонь», — передает слова премьера малазийская газета The Star. Кроме того, отмечается, что прекращение огня между странами вступит в силу в 00:00 29 июля (19:00 28 июля мск).

Ранее между Таиландом и Камбоджей начались переговоры. В обсуждении приняли участие премьер-министр Камбоджи Хун Манет и временно исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Фумтхам Вечаячай. Основной целью встречи стало снижение напряженности между двумя странами — членами АСЕАН из-за пограничного спора.

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Таиланд и Камбоджа достигли соглашения о прекращении огня в течении суток. Об этом сообщил премьер Малайзии Анвар Ибрагим на пресс-конференции, проведенной по итогам переговорного процесса.  «Обе страны выразили готовность прекратить огонь», — передает слова премьера малазийская газета The Star. Кроме того, отмечается, что прекращение огня между странами вступит в силу в 00:00 29 июля (19:00 28 июля мск). Ранее между Таиландом и Камбоджей начались переговоры. В обсуждении приняли участие премьер-министр Камбоджи Хун Манет и временно исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Фумтхам Вечаячай. Основной целью встречи стало снижение напряженности между двумя странами — членами АСЕАН из-за пограничного спора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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