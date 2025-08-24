Лавров подловил американскую журналистку на бездоказательных обвинениях в адрес российской армии

Лавров: Россия никогда не ставила себе целью гражданские объекты
Лавров попросил американскую журналистку NBC прислать доказательства обвинений России по гражданским объектам
Лавров попросил американскую журналистку NBC прислать доказательства обвинений России по гражданским объектам Фото:

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров попросил журналистку американского телеканала NBC предоставить конкретные доказательства обвинений в ударах российской армии по гражданским объектам на территории Украины. Такое требование выдвинул сам глава МИД РФ.

«Послушайте, NBC — это очень уважаемая структура, и я надеюсь, вы отвечаете за слова, которые транслируете. Я прошу вас прислать нам или обнародовать информацию, на которую вы только что сослались», — сказал Лавров во время интервью.

Кроме того, он подчеркнул, что Россия никогда не ставила себе целью гражданские объекты, которые были озвучены журналисткой. Глава МИД также отметил, что подобные заявления требуют конкретики.

