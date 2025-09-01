В Госдуме напомнили, какие льготы положены одиноким пенсионерам

Одинокие пенсионеры в России могут рассчитывать на дополнительные меры поддержки, которые отличаются от льгот, предоставляемых пожилым гражданам, проживающим в семьях. Об этом сообщил депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.
«Для одиноких пенсионеров в возрасте 70 лет предусмотрена в зависимости от региона 50%-ная компенсация взносов на капремонт, а после достижения 80 лет — 100%-ная», — приводит слова Чаплина RT. Он уточнил, что эти меры позволят снизить финансовую нагрузку на бюджет пожилых людей.
Кроме того, отмечается, что в некоторых регионах одинокие пенсионеры освобождаются от платы за вывоз мусора и другие коммунальные услуги. Такое освобождение не всегда распространяется на тех, кто живет с родственниками.
При этом Чаплин отметил, что одинокие пенсионеры вправе рассчитывать на помощь социальных работников. Специалисты помогают им приобретать продукты, лекарства и решать бытовые вопросы. По словам депутата, для получения таких услуг необходимо обратиться в органы социальной защиты по месту жительства.
