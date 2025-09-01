В Госдуме напомнили, какие льготы положены одиноким пенсионерам

RT: одиноким пенсионерам предусмотрена компенсация взносов на капремонт
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пенсионерам могут компенсировать взносы на капремонт
Пенсионерам могут компенсировать взносы на капремонт Фото:

Одинокие пенсионеры в России могут рассчитывать на дополнительные меры поддержки, которые отличаются от льгот, предоставляемых пожилым гражданам, проживающим в семьях. Об этом сообщил депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

«Для одиноких пенсионеров в возрасте 70 лет предусмотрена в зависимости от региона 50%-ная компенсация взносов на капремонт, а после достижения 80 лет — 100%-ная», — приводит слова Чаплина RT. Он уточнил, что эти меры позволят снизить финансовую нагрузку на бюджет пожилых людей.

Кроме того, отмечается, что в некоторых регионах одинокие пенсионеры освобождаются от платы за вывоз мусора и другие коммунальные услуги. Такое освобождение не всегда распространяется на тех, кто живет с родственниками.

При этом Чаплин отметил, что одинокие пенсионеры вправе рассчитывать на помощь социальных работников. Специалисты помогают им приобретать продукты, лекарства и решать бытовые вопросы. По словам депутата, для получения таких услуг необходимо обратиться в органы социальной защиты по месту жительства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Одинокие пенсионеры в России могут рассчитывать на дополнительные меры поддержки, которые отличаются от льгот, предоставляемых пожилым гражданам, проживающим в семьях. Об этом сообщил депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин. «Для одиноких пенсионеров в возрасте 70 лет предусмотрена в зависимости от региона 50%-ная компенсация взносов на капремонт, а после достижения 80 лет — 100%-ная», — приводит слова Чаплина RT. Он уточнил, что эти меры позволят снизить финансовую нагрузку на бюджет пожилых людей. Кроме того, отмечается, что в некоторых регионах одинокие пенсионеры освобождаются от платы за вывоз мусора и другие коммунальные услуги. Такое освобождение не всегда распространяется на тех, кто живет с родственниками. При этом Чаплин отметил, что одинокие пенсионеры вправе рассчитывать на помощь социальных работников. Специалисты помогают им приобретать продукты, лекарства и решать бытовые вопросы. По словам депутата, для получения таких услуг необходимо обратиться в органы социальной защиты по месту жительства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...