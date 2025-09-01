«Эксплуатация детской сексуальности»: в Госдуме возмутились из-за рекламы с юной дочерью Бони

Останина попросила ФАС проверить рекламу с несовершеннолетней дочерью Бони
Останина обратилась в экспертный совет ФАС из-за рекламы с дочерью Бони
Останина обратилась в экспертный совет ФАС из-за рекламы с дочерью Бони

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась в Экспертный совет по вопросам законодательства о рекламе ФАС России из-за рекламы с участием 13-летней дочери телеведущей Виктории Бони. Как говорится в обращении парламентария, поводом стали ролики одного из российских брендов, где снялась дочь звезды Анджелина Смерфит.

"Современная реклама эксплуатирует не просто женскую сексуальность, а также и детскую. Последние несколько дней популярность набирают рекламные ролики … , в которых снялась тринадцатилетняя девочка Анджелина Смерфит... Не надо быть глубинным психологом или экспертом в вопросах просвещения, чтобы понять, какой именно ценностный посыл направляется нашим детям..." — передает RTVI заявление депутата.

Останина выразила обеспокоенность содержанием рекламы и направила запрос на проверку ее соответствия российскому законодательству. В обращении к Экспертному совету парламентарий также указала на обеспокоенность граждан по поводу «пропаганды чуждых ценностей и навязывания иностранных порядков».

Останина попросила совет оперативно подготовить рекомендации по этому инциденту и представить их в ФАС для дальнейшего рассмотрения и возможного принятия мер. По мнению депутата, ситуация требует оценки не только на предмет соответствия действующему законодательству о рекламе, но и с точки зрения государственной политики в сфере защиты семейных ценностей и совершенствования нормативной базы.


