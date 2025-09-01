Лихачев: Путин и Эрдоган совместно следят за строительством АЭС «Аккую»

Россия и Турция полностью преодолели трудности, связанные с западными санкциями, при строительстве атомной электростанции «Аккую». Об этом сообщил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. По его словам, несмотря на внешнее давление, проект не приостанавливался ни на минуту и развивается в соответствии с графиком. Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган совместно следят за ходом строительства АЭС.
«Благодаря, во-первых и прежде всего, личному вниманию и поддержке наших президентов — и Владимира Владимировича Путина, и господина Эрдогана, проект движется вперед и ни на минуту не вставал, ни в сложные годы пандемии, ни в последние три года вот этой санкционной войны», — подчеркнул Лихачев. Его слова передает РИА Новости.
Глава «Росатома» подчеркнул, что все трудности, вызванные санкциями, были успешно преодолены и не повлияли на общий ход строительства. Лихачев также напомнил, что ограничения затронули ключевые сферы: логистику, финансирование, поставки оборудования. В частности, было заморожено два миллиарда долларов российских средств и прекращена поставка оборудования компанией Siemens. Все эти проблемы удалось решить совместными усилиями. В компании уверены, что даже если появятся новые вызовы, они будут устранены так же оперативно, как и прежние.
Ранее глава совета директоров АО «Аккую Нуклеар» и гендиректор АО «Русатом Энерджи Интернешнл» Антон Дедусенко сообщил, что после ввода в эксплуатацию первый энергоблок атомной электростанции «Аккую» в Турции сможет обеспечивать электричеством порядка 3–4 миллионов человек. По словам Дедусенко, ежегодная выработка первого блока составит свыше 8,7 миллиарда киловатт-час электроэнергии, передает RT.
